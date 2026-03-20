WORLD CUP 2026

Italia, Gattuso convoca 28 giocatori per i playoff mondiali: novità Palestra, torna Chiesa

Si rivedono in azzurro anche Scalvini e Pisilli, giovedì la semifinale con l'Irlanda del Nord

20 Mar 2026 - 14:51
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Sono 28 i calciatori convocati dal ct Gennaro Gattuso per i playoff mondiali. Il volto nuovo è quello di Marco Palestra, difensore del Cagliari classe 2005 alla prima chiamata in Nazionale maggiore. Torna a vestire la maglia azzurra Federico Chiesa, campione d’Europa nel 2021 e lontano dalla Nazionale da Euro 2024, dopo il forfait di Zaccagni. Prima convocazione con Gattuso anche per Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli, assenti rispettivamente dal marzo e dal novembre 2024. A sorpresa manca Vicario tra i portieri: dovrà essere operato per un'ernia inguinale la settimana prossima e resterà out almeno quindici giorni.

Il raduno a Coverciano prenderà il via domenica sera. L'Italia sarà impegnata giovedì 26 marzo alle ore 20.45 allo Stadio di Bergamo nella semifinale con l’Irlanda del Nord. In caso di successo, martedì 31 marzo ci giocheremmo il pass per il Mondiale in trasferta con la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Le due semifinaliste sconfitte del percorso A dei playoff (Italia-Irlanda del Nord/Galles-Bosnia ed Erzegovina), il 31 marzo saranno invece chiamate a disputare un’amichevole. Un match che gli Azzurri giocherebbero comunque in trasferta, a Cardiff o a Zenica.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

Kean, Calafiori, Dimarco e Tonali lanciano il nuovo kit away della nazionale per playoff e...Mondiali?

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