Italia, Gattuso convoca 28 giocatori per i playoff mondiali: novità Palestra, torna Chiesa

Sono 28 i calciatori convocati dal ct Gennaro Gattuso per i playoff mondiali. Il volto nuovo è quello di Marco Palestra, difensore del Cagliari classe 2005 alla prima chiamata in Nazionale maggiore. Torna a vestire la maglia azzurra Federico Chiesa, campione d’Europa nel 2021 e lontano dalla Nazionale da Euro 2024, dopo il forfait di Zaccagni. Prima convocazione con Gattuso anche per Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli, assenti rispettivamente dal marzo e dal novembre 2024. A sorpresa manca Vicario tra i portieri: dovrà essere operato per un'ernia inguinale la settimana prossima e resterà out almeno quindici giorni.