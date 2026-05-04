Genoa: problema muscolare per Messias, salta la Fiorentina

Genoa a riposo sino a mercoledì ma tempo di accertamenti per i giocatori alle prese con prolemi fisici in particolare per il brasiliano Messias. Il centrocampista ex Milan contro l'Atalanta sabato sera era subentrato nella ripresa ma si era dovuto fermare per un problema ad una coscia rimanendo comunque in campo nel finale della gara visto che De Rossi aveva terminato i cambi a disposizione. Messias si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore destro. Il giocatore salterà sicuramente la prossima trasferta di Firenze per poi essere rivalutato in vista dell'ultima gara casalinga contro il Milan, data e orario ancora da definire. Per la sfida con la Fiorentina si attendono invece buone notizie sia per Norton-Cuffy sia per Baldanzi che puntano al rientro in gruppo con la ripresa degli allenamenti.