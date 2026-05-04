L'ex granata Belotti sui social: "Onore al Grande Torino"

"Lì dove il tempo si è fermato, lì dove i nostri Eroi ci hanno lasciato. Onore al Grande Torino, sempre": con queste parole sui social, Andrea Belotti ha voluto celebrare gli Invincibili a 77 anni dalla tragedia di Superga. L'attaccante del Cagliari ha un lungo passato al Torino e, da capitano granata, ha avuto l'onere e l'onore di leggere i nomi dei 31 caduti il 4 maggio 1949. Nel giorno del 77/o anniversario, il Gallo ha voluto postare una foto insieme alla figlia davanti alla lapide dedicata al Grande Torino. Anche il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha celebrato il 77esimo anniversario della tragedia di Superga, pubblicando sui social un breve post, "una preghiera", insieme con una foto del 4 maggio dell'anno scorso, quando alla guida del Torino aveva partecipato alla ricorrenza davanti alla lapide dedicata al Grande Torino.