Italia, Mancini "allena" anche i bimbi per il tampone

Giornata di relax e foto di gruppo per il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio Roberto Mancini che quando deve ritrovare un po’ di tranquillità torna dove tutto è iniziato, cioè a Bologna. Il mister della Nazionale campione d’Europa fece proprio l’esordio spettacolare con la maglia dei rossoblù ad appena 17 anni. Al Tennis Country club Villanova di Castenaso, alle porte di Bologna, Mancini è ormai un habitué perché da tempo incrocia le racchette con il maestro e campione italiano di padel Mario Trebbi. E anche piuttosto discretamente perché riesce sempre a portare a casa qualche set. Ma prima di entrare in campo Mancini ha voluto salutare e incoraggiare i bambini che accanto al Country, con sguardo estasiato, lo hanno atteso mentre erano in fila per sottoporsi al tampone Covid-19. Mancini non ha voluto parlare dei giocatori e degli spareggi ma ha dato qualche consiglio ai ragazzi non solo per quanto riguarda lo sport ma anche per affrontare i problemi della vita.