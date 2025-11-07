Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
ITALIA

Italia, le scelte di Gattuso per Moldova e Norvegia: si rivedono Ricci e Scamacca, prima per Caprile

Pubblicato l'elenco dei convocati con cui il ct affornterà le ultime due partite del gruppo di qualificazione al Mondiale

di Redazione
07 Nov 2025 - 12:47

Ultimi due impegni nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo per la Nazionale, che giovedì 13 novembre sarà di scena a Chisinau con la Moldova e domenica 16 concluderà il suo cammino nel Gruppo I ospitando a Milano la Norvegia. Dopo la falsa partenza dello scorso giugno a Oslo, gli Azzurri hanno collezionato cinque successi consecutivi, conquistando con due partite di anticipo la qualificazione ai play-off. Resta qualche remota possibilità di chiudere al primo posto il girone e assicurarsi così il pass per il Mondiale, ma oltre a vincere le prossime due gare la Nazionale dovrebbe compiere un miracoloso sorpasso sull’attuale capolista nella differenza reti (Norvegia +26, Italia +10) o confidare in un passo falso di Haaland e compagni il 13 novembre nel mach casalingo con l’Estonia.

Leggi anche

Ventura punge: "Ora celebriamo i Playoff, con me in panchina andarci era lesa maestà"

Il Ct Gennaro Gattuso ha convocato 27 calciatori per il raduno in programma da lunedì 10 novembre al Centro Tecnico Federale di Coverciano: prima chiamata in Nazionale maggiore per il portiere del Cagliari Elia Caprile, mentre ritrovano la maglia azzurra Alessandro Buongiorno e Samuele Ricci, assenti rispettivamente dal marzo 2025 e dallo scorso giugno. Torna tra i convocati anche Gianluca Scamacca, già chiamato da Gattuso a settembre ma costretto a lasciare il raduno prima del match di Bergamo con l’Estonia non avendo pienamente recuperato dal risentimento con cui si era presentato a Coverciano. Nicolò Barella, ammonito lo scorso 14 ottobre in occasione della sfida con Israele, salterà per squalifica la partita con la Moldova. Tre gli Azzurri in diffida: Andrea Cambiaso, Davide Frattesi e Sandro Tonali.

Leggi anche

Domenech: "Con gli azzurri arbitri scandalosi e frodi. Sinner non è italiano!"

L'ELENCO COMPLETO DEI CONVOCATI:

PORTIERI: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

ATTACCANTI: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Leggi anche

Idea De Laurentiis per difendere i club: "Dopo i 23 anni non puoi più andare in nazionale"

italia
gennaro gattuso
qualificazioni mondiale
italia moldova
italia-norvegia
norvegia
moldova
convocati

Ultimi video

01:27
MCH NUOVO CAMP NOU BARCELLONA MCH

Barcellona, prove di riapertura al Camp Nou

01:36
Le magie di Samardzic

Atalanta, le magie di Samardzic

01:51
DICH VAN DER SAR DICH

Van Der Sar: "Koopmeiners? Serve tempo, ma è stato un dei più forti centrocampisti in Italia"

01:32
Sarri contro l'Inter

Sarri contro l'Inter: il bilancio è in positivo

01:43
Inter, segnano tutti

Inter, segnano tutti: Chivu ha una cooperativa del gol

01:57
I nuovi del Napoli

I nuovi del Napoli: luci e ombre

01:09
Juventus live

Juventus avanti con gli Elkann

01:33
Nuovo ruolo per Koop

La Juve scopre il nuovo Koopmeiners

01:08
DICH BARONI PRE JUVENTUS DICH

Baroni: "Portiamo in campo i nostri valori. La Juve sta bene"

02:53
Domani Parma-Milan

Allegri: Milan, attento al Parma

06:15
DICH BARNABA patron Lille DICH

Barnaba:""Jonathan David? Difficile giocare in una squadra che non sia plasmata attorno a lui"

00:58
ALLEGRI E DOMANDA PELLEGATTI DICH

La domanda di Pellegatti manda in confusione Allegri: "PPDA? Faccio fatica coi numeri..."

01:52
DICH ALLEGRI SCUDETTO E CHAMPIONS DICH

Allegri: "Scudetto? L'obiettivo chiaro deve essere le prime 4"

01:13
DICH ALLEGRI SU GARA BRUTTA DICH

Allegri: "Sarà una gara non bella. Pulisic recuperato"

01:55
DICH MAROTTA ALLA BOCCONI DICH

Marotta: "San Siro sarà un stadio d'eccellenza. Opera storica"

01:27
MCH NUOVO CAMP NOU BARCELLONA MCH

Barcellona, prove di riapertura al Camp Nou

I più visti di Nazionale

Ricci si prende il Milan e Gattuso lo premia: convocato per Moldavia e Norvegia

Retegui e Pessina piegano Malta, l'Italia non brilla ma torna a vincere

La carriera di Luciano Spalletti in foto: tutte le squadre

Grecia, i 10 calciatori più rappresentativi che hanno giocato in Serie A

MCH PANDA SPALLETTI 1

Spalletti dona la Panda dello scudetto ai bambini del Santobono

Italia, la Puma annuncia la nuova maglia: tonalità diverse e macroquadri

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:48
Baroni: "Sentimento e coraggio, nel derby i valori del Torino"
13:18
Juve, Cerrato: "Inchiesta Uefa? No procedimento, ma acquisizione documenti"
13:12
Bologna, Immobile punta alla convocazione contro il Napoli
12:10
Torino in ansia per don Robella: il cappellano è grave dopo un incidente
11:50
Juventus, Ferrero: "Vicenda penale del bilancio 2022 è chiusa"