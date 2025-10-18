Domenech: "L'Italia di Gattuso gioca male. Con voi scherzo ma con rispetto"

Tornando a 19 anni fa, l'immagine simbolo di quella finale fu la testata di Zidane: "Conoscendolo sapevo che poteva succedere, ma ogni tanto mi chiedo perché si sia comportato così". Sulla partita: "Non ho rimpianti, eravamo favoriti e l'Italia giocò d'orgoglio solo nei dieci minuti dopo la rete di Zidane. Per me, e anche per la Fifa, resta un pari".