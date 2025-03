Dall'Argentina: Spalletti innamorato di Castro, lo vuole centravanti dell'Italia

Nove gol nella prima stagione da titolare con il Bologna e tanti, tantissimi complimenti. Santiago Castro è uno dei protagonisti dell'annata rossoblù e il centravanti classe 2004, che nelle movenze ricorda molto Lautaro Martinez, ha attirato su di sé l'attenzione di grandi club, ma non solo. Stando alle indiscrezioni arrivate dall'Argentina, uno dei più grandi ammiratori di Castro è il ct della nazionale italiana Luciano Spalletti che sarebbe pronto a fare un tentativo per naturalizzare il giocatore per averlo a disposizione per l'Italia.