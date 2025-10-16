Logo SportMediaset
Ventura: "De Rossi non rifiutò l'ingresso in campo con la Svezia, è la più grande fake news degli ultimi 50 anni"

L'ex CT della Nazionale ha parlato dei prossimi impegni dell'Italia e ha ricordato il Playoff del 2017 contro la Svezia

16 Ott 2025 - 11:33

Le qualificazioni per i prossimi Mondiali del 2026 si avviano verso la conclusione, con l'Italia di Gattuso sempre più destinata a giocarsi tutto al Playoff per poter tornare a giocare un campionato del mondo dopo ben dodici anni e due assenze pesanti. 

Anche questa volta, quasi sicuramente, la qualificazione passerà dagli spareggi che si svolgeranno a fine marzo e che evocano brutti ricordi al mondo azzurro. Il primo di questi risale al novembre 2017, più precisamente al Playoff perso contro la Svezia con Gian Piero Ventura in panchina. Proprio l'ex allenatore di Torino e Nazionale si è espresso in maniera pungente sugli attuali obiettivi degli azzurri: "Vedo che ora si celebrano i Playoff raggiunti dalla Nazionale con grande enfasi, ma quando ero io ct andarci era lesa maestà e nel girone avevamo la Spagna, mica la Novergia…”.

Retegui è uno dei lasciti più importanti di Mancini anche dopo il trasferimento in Arabia

Non è mancata una digressione sulla sfortunata partita di ritorno a San Siro contro la Svezia che costò all'Italia un'esclusione dal mondiale dopo 60 anni: "De Rossi si rifiutò di entrare in campo? Tutto inventato, le cose non sono andate così. Non volevo farlo entrare, fu il preparatore che gli chiese di scaldarsi perché cercavamo di tenere pronti tutti i giocatori per qualsiasi eventualità. Non avevo intenzione di metterlo in campo, è la più grande fake news degli ultimi 50 anni".

Donnarumma dice Italia e Milan: "Andremo al Mondiale, rossoneri da scudetto"

italia
mondiali
ventura

