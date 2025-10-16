Ventura: "De Rossi non rifiutò l'ingresso in campo con la Svezia, è la più grande fake news degli ultimi 50 anni"

Anche questa volta, quasi sicuramente, la qualificazione passerà dagli spareggi che si svolgeranno a fine marzo e che evocano brutti ricordi al mondo azzurro. Il primo di questi risale al novembre 2017, più precisamente al Playoff perso contro la Svezia con Gian Piero Ventura in panchina. Proprio l'ex allenatore di Torino e Nazionale si è espresso in maniera pungente sugli attuali obiettivi degli azzurri: "Vedo che ora si celebrano i Playoff raggiunti dalla Nazionale con grande enfasi, ma quando ero io ct andarci era lesa maestà e nel girone avevamo la Spagna, mica la Novergia…”.