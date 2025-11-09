Italia, Gattuso pensa a Piccoli o Cambiaghi per sostituire Kean

Italia-Estonia: le foto dell'esordio di Gattuso come ct
© Getty Images
© Getty Images
Moise Kean dovrebbe saltare le sfide decisive contro Moldova e Norvegia: spuntano i nomi di Roberto Piccoli e Nicolò Cambiaghidi Stefano Fiore
Gennaro Gattuso rischia di perdere Moise Kean in vista delle sfide dell'Italia alle qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Moldova (giovedì 13 novembre) e Norvegia (domenica 16 novembre). I problemi per l'attaccante della Fiorentina risalgono alla recente sfida di Conference League contro il Mainz, dove avevano riportato un trauma alla tibia sinistra. Nonostante sembrasse inizialmente recuperabile, le condizioni di Kean non sono migliorate, tanto da costringerlo all'esclusione dai convocati per la successiva partita di campionato contro il Genoa. L'assenza di Kean è un duro colpo per Gattuso, dato il rendimento del giocatore con la Nazionale: è stato il punto di riferimento in attacco, con 4 reti segnate nelle ultime 3 partite di qualificazione.
Di fronte all'assenza certa di Kean, Gattuso ha poco tempo per decidere chi aggiungere all'elenco degli uomini già convocati. Il reparto avanzato, che conta sul titolare Mateo Retegui e su giocatori come Francesco Pio Esposito, Riccardo Orsolini, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca (non al massimo) e Mattia Zaccagni, manca ora di un centravanti di ruolo.
Per questo, il ct valuterà una convocazione in extremis: o Roberto Piccoli, prima alternativa a Kean anche nella Fiorentina; oppure Nicolò Cambiaghi, ipotesi che conduce a un attaccante esterno rapido e in forma.
