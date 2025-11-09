Italia, Gattuso pensa a Piccoli o Cambiaghi per sostituire Kean

Gennaro Gattuso rischia di perdere Moise Kean in vista delle sfide dell'Italia alle qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Moldova (giovedì 13 novembre) e Norvegia (domenica 16 novembre). I problemi per l'attaccante della Fiorentina risalgono alla recente sfida di Conference League contro il Mainz, dove avevano riportato un trauma alla tibia sinistra. Nonostante sembrasse inizialmente recuperabile, le condizioni di Kean non sono migliorate, tanto da costringerlo all'esclusione dai convocati per la successiva partita di campionato contro il Genoa. L'assenza di Kean è un duro colpo per Gattuso, dato il rendimento del giocatore con la Nazionale: è stato il punto di riferimento in attacco, con 4 reti segnate nelle ultime 3 partite di qualificazione.