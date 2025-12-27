Conte alza il muro: dimenticare la Supercoppa. A Cremona per sfatare il tabù trasferta

La priorità è invertire il trend negativo lontano dal "Maradona": tra Serie A e Champions, gli azzurri hanno collezionato ben 7 sconfitte in trasferta. Un ruolino di marcia inaccettabile per i campioni d'Italia, chiamati a macinare punti per restare protagonisti. Per il blitz allo "Zini", Conte potrebbe confermare il blocco che ha battuto Milan e Bologna in Arabia, ma non mancano le tentazioni di turnover. In difesa Buongiorno scalpita per riprendersi una maglia da titolare ai danni di Juan Jesus. Ballottaggi anche dalla cintola in su: Gutierrez insidia Spinazzola sulla fascia, mentre in avanti Noa Lang spera in una chance dal 1' al posto di Elmas. Il macedone, tuttavia, resta favorito per la sua capacità di garantire equilibrio tattico nel ruolo di mezzala.