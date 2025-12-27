Conte alza il muro: dimenticare la Supercoppa. A Cremona per sfatare il tabù trasferta

Napoli a Cremona dopo la Supercoppa. Conte vuole invertire il trend in trasferta (7 ko)
Niente conferenza stampa, solo lavoro dopo la Supercoppa Italiana. Antonio Conte non parla alla vigilia della sfida contro la Cremonese. Il messaggio alla squadra è chiaro: il trofeo alzato a Riad cinque giorni fa è già un ricordo, ora serve massima concentrazione per non rovinare la festa con un passo falso in campionato.
La priorità è invertire il trend negativo lontano dal "Maradona": tra Serie A e Champions, gli azzurri hanno collezionato ben 7 sconfitte in trasferta. Un ruolino di marcia inaccettabile per i campioni d'Italia, chiamati a macinare punti per restare protagonisti. Per il blitz allo "Zini", Conte potrebbe confermare il blocco che ha battuto Milan e Bologna in Arabia, ma non mancano le tentazioni di turnover. In difesa Buongiorno scalpita per riprendersi una maglia da titolare ai danni di Juan Jesus. Ballottaggi anche dalla cintola in su: Gutierrez insidia Spinazzola sulla fascia, mentre in avanti Noa Lang spera in una chance dal 1' al posto di Elmas. Il macedone, tuttavia, resta favorito per la sua capacità di garantire equilibrio tattico nel ruolo di mezzala.
La buona notizia per Conte è l'abbondanza: dopo mesi di emergenza, le scelte non sono più obbligate. L'infermeria si sta svuotando, anche se per i rientri dei big bisognerà attendere ancora: Anguissa, Gilmour e De Bruyne restano ai box, con tempi di recupero ancora lunghi.