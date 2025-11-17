Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
I PRECEDENTI

Italia, è ancora tabù San Siro: solo 3 vittorie su 13 in 20 anni. E ora la semifinale playoff...

La Scala del calcio continua a essere teatro delle pagine più buie della storia della nazionale: l'1-4 incassato dalla Norvegia soltanto l'ultimo esempio

di Redazione
17 Nov 2025 - 13:38

La debacle contro la Norvegia condanna l'Italia ancora una volta alla strettoia dei playoff per conquistare un posto al sole al Mondiale della prossima estate. Un percorso che ormai conosciamo bene, già delineato dopo la sconfitta per 3-0 a Oslo e confermato dopo la severa lezione impartita agli azzurri da Haaland e compagni nella notte del Meazza.

E proprio la Scala del calcio continua a essere teatro delle pagine più buie della storia della nazionale italiana. La percentuale di vittorie dell'Italia a San Siro negli ultimi 20 anni è impietosa: soltanto 3 successi (contro la Danimarca nel 2012, con l'Inghilterra nel 2022 e l'Ucraina nel 2023) su 13 partite giocate, pari al 23%. Uno score che deve fare riflettere: vero è che spesso San Siro è stato palcoscenico di serata di gala con avversari di prestigio (Francia, Germania e Spagna solo per citare alcune nazionali che negli ultimi anni hanno fatto bottino pieno al Mezza), ma da Milano sono uscite indenni anche squadre bene più modeste: impossibile dimenticare lo 0-0 con la Svezia nel 2017 che ci condannò alla prima di due esclusioni di fila dal Mondiale. 

DITE LA VOSTRA

L'Italia si qualificherà al Mondiale del 2026?

No
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.

Anche oggi come allora il pass per la kermesse in programma tra Stati Uniti e Canada è in bilico: la Norvegia ha concluso il girone di qualificazione con solo vittorie, meritando ampiamente di chiudere al primo posto. E anche essere finiti nel gruppo con Halaand è compagni è stato il frutto di un'altra sconfitta maturata a San Siro: quella dello scorso marzo nei quarti di finale di Nations League contro la Germania. Perdendo contro i tedeschi ci siamo condannati a un girone più complesso con un’avversaria di livello come la Norvegia. 

Leggi anche

Italia, pessimo biglietto da visita per i playoff: Gattuso ha poche certezze a cui appigliarsi

Ora l'Italia si trova di nuovo a dover affrontare i playoff per conquistare un posto al Mondiale: due gare secche decideranno il destino degli azzurri. Gli avversari sono ancora da definire, quello che però è già certo è che l'Italia giocherà la semifinale in casa (poi per l'eventuale finale ci sarà un sorteggio per stabilire chi giocherà in casa): San Siro è tra gli stadi candidati insieme all'Olimpico di Roma e l'Allianz Stadium di Torino. Attenzione anche alla New Balance Arena di Bergamo, possibile sorpresa. Visti i precedenti, potrebbe non essere una cattiva idea scegliere una sede diversa da Milano. Del resto, in momenti come questi, anche attaccarsi alla scaramanzia può aiutare a liberare testa e gambe da pressioni inevitabili di fronte alla possibilità di fallire per la terza volta di fila la qualificazione al Mondiale. 

Leggi anche

Italia, 9-0 alla Norvegia o sarà playoff: tra le possibili avversarie anche due vecchi incubi

TUTTI I PRECEDENTI

  • 08/09/2007 Italia-Francia 0-0 (Qualificazioni Europei)
  • 16/10/2012 Italia-Danimarca 3-1 (Qualificazioni Mondiali)
  • 15/11/2013 Italia-Germania 1-1 (Amichevole)
  • 16/11/2014 Italia-Croazia 1-1 (Qualificazioni Europei)
  • 15/11/2016 Italia-Germania 0-0 (Amichevole)
  • 13/11/2017 Italia-Svezia 0-0 (Qualificazioni Mondiali)
  • 17/11/2018 Italia-Portogallo 0-0 (UEFA Nations League)
  • 06/10/2021 Italia-Spagna 1-2 (Nations League)
  • 23/09/2022 Italia-Inghilterra 1-0 (Nations League)
  • 12/09/2023 Italia-Ucraina 2-1 (Qualificazioni Europei)
  • 17/11/2024 Italia-Francia 1-3 (Nations League)
  • 20/03/2025 Italia-Germania 1-2 (Nations League)
  • 16/11/2025 Italia-Norvegia 1-4 (Qualificazioni Mondiali)
italia
nazionale calcio
mondiale
san siro
playoff mondiali
semifinale playoff

Ultimi video

01:34
Roma, testa da difendere

Roma, testa da difendere

01:29
Napoli, torna Conte

Napoli, torna Conte

01:38
Roma, la difesa c'è

Roma, la difesa c'è

01:40
Milan, verso Leao-Pulisic

Milan, verso Leao-Pulisic

01:28
Inter al lavoro

Inter al lavoro

01:19
Juve, attesa per Dusan

Juve, attesa per Dusan

01:38
Italia, ora il sorteggio

Italia, ora il sorteggio

01:22
MCH BOCA GOL CAVANI MCH

La firma di Cavani sul successo del Boca

00:14
MCH JOHNNY DEPP BOCA MCH

Anche Johnny Depp in tribuna per il Boca

00:55
DICH GATTUSO POST NORVEGIA DICH

Gattuso "Chiediamo scusa. Non è che alla prima difficoltà ci mettiamo a fare queste figuracce"

03:55
DICH FRATTESI POST NORVEGIA DICH

Frattesi: "Siamo stati fragili, dopo il loro pareggio ci siamo sciolti"

01:25
Chivu punta la Thu-la

Chivu punta la Thu-la

01:40
La rivincita dei secondi

La rivincita dei secondi

01:25
Milan verso il derby

Milan verso il derby

01:38
L'agenda di Conte

L'agenda di Conte

01:34
Roma, testa da difendere

Roma, testa da difendere

I più visti di Nazionale

L'assist della Fifa: Italia testa di serie se va ai Mondiali

Italia, 9-0 alla Norvegia o sarà playoff: tra le possibili avversarie anche due vecchi incubi

L'Italia cambia tutto con la Norvegia: 3-5-2 e dieci nomi nuovi rispetto alla Moldova. Calafiori e Tonali in tribuna

16) Gianluigi Donnarumma: 78 presenze dal 2016, di cui 29 da capitano

La rincorsa di Donnarumma: entra nella top 15 dei più presenti in azzurro

Gattuso replica a La Russa: "Non so dove fosse: in Moldavia non solo fischi, anche minacce di morte"

Gennaro Gattuso: è testa a testa al Torino con Baroni, difficili altre opzioni di rilievo anche se qualcuno lo ha accostato alla Lazio

Italia col sogno impossibile del 9-0 ma con la Norvegia serve un segnale verso i playoff

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:18
Grosso: "Basta paragoni con l'Italia del 2006. Pio è la dimostrazione che abbiamo giovani forti"
12:07
Qualificazioni Mondiali Uefa, la classifica marcatori incorona Haaland
11:02
Euro 2032, Abodi: "Non esiste alcun rischio di perdere evento"
10:00
Mondiali 2026, Abodi sull'Italia: "C'è ancora speranza, coltiviamo la fiducia"
09:19
Mondiali 2026: Italia ora ai playoff, sorteggi giovedì