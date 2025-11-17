Italia, è ancora tabù San Siro: solo 3 vittorie su 13 in 20 anni. E ora la semifinale playoff...

E proprio la Scala del calcio continua a essere teatro delle pagine più buie della storia della nazionale italiana. La percentuale di vittorie dell'Italia a San Siro negli ultimi 20 anni è impietosa: soltanto 3 successi (contro la Danimarca nel 2012, con l'Inghilterra nel 2022 e l'Ucraina nel 2023) su 13 partite giocate, pari al 23%. Uno score che deve fare riflettere: vero è che spesso San Siro è stato palcoscenico di serata di gala con avversari di prestigio (Francia, Germania e Spagna solo per citare alcune nazionali che negli ultimi anni hanno fatto bottino pieno al Mezza), ma da Milano sono uscite indenni anche squadre bene più modeste: impossibile dimenticare lo 0-0 con la Svezia nel 2017 che ci condannò alla prima di due esclusioni di fila dal Mondiale.