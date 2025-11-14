Qualificazioni Mondiali 2026, la Figc pensa alla sede dei playoff: in pole San Siro, Olimpico e Stadium

Secondo LaPresse, la decisione della Figc dipenderà soprattutto dalle avversarie che gli Azzurri dovranno affrontare a marzo. La Federcalcio sta valutando da tempo gli impianti più idonei a dare la carica a Gattuso e ai suoi, quelli al momento più accreditati sono San Siro a Milano, l'Allianz Stadium a Torino e l'Olimpico di Roma.