Qualificazioni Mondiali 2026, la Figc pensa alla sede dei playoff: in pole San Siro, Olimpico e Stadium

La Federcalcio al lavoro per definire dove gli azzurri dovranno giocarsi l'accesso alla Coppa del Mondodi Redazione
Con la certezza, sostanziale anche se non aritmetica, di dover disputare i playoff di qualificazione ai Mondiali del 2026, scatta anche la corsa a decidere la sede o le sedi in cui l'Italia dovrà giocarsi il pass per Usa, Messico e Canada. L'Italia, in quanto testa di serie, è certa di giocare la semifinale in casa, mentre sarà l'urna di Zurigo a determinare la sede dell'eventuale finale.
Secondo LaPresse, la decisione della Figc dipenderà soprattutto dalle avversarie che gli Azzurri dovranno affrontare a marzo. La Federcalcio sta valutando da tempo gli impianti più idonei a dare la carica a Gattuso e ai suoi, quelli al momento più accreditati sono San Siro a Milano, l'Allianz Stadium a Torino e l'Olimpico di Roma.