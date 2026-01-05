Serie A, giudice sportivo: cinque giocatori salteranno il prossimo turno

Il giudice sportivo ha emesso i provvedimenti relativi alla 18esima giornata di campionato. Sono cinque i giocatori squalificati per un turno e che quindi salteranno la giornata che si aprirà domani: Marusic (Lazio), Mazzocchi (Napoli), Noslin (Lazio), Hermoso (Roma), Mancini (Roma). Marusic e Mazzocchi dovranno pagare anche una multa da 5.000 euro per la rissa durante il match dell'Olimpico.