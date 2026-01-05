Logo SportMediaset

Calcio

Serie A, giudice sportivo: cinque giocatori salteranno il prossimo turno

05 Gen 2026 - 16:54
© Getty Images

© Getty Images

Il giudice sportivo ha emesso i provvedimenti relativi alla 18esima giornata di campionato. Sono cinque i giocatori squalificati per un turno e che quindi salteranno la giornata che si aprirà domani: Marusic (Lazio), Mazzocchi (Napoli), Noslin (Lazio), Hermoso (Roma), Mancini (Roma). Marusic e Mazzocchi dovranno pagare anche una multa da 5.000 euro per la rissa durante il match dell'Olimpico. 

Squalificati anche due vice allenatori: Daniele Cavalletto (Fiorentina) e Gaetano Caridi (Pisa). Tra i dirigenti, invece, squalifiche per Simone Giacchetta (Cremonese) e Mattia Casella (Atalanta). Sempre per quanto riguarda la Dea, ammenda pecuniaria e diffida per Tony D'Amico "per avere, al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara al quale rivolgeva una critica gravemente irrispettosa". 

03:11
02:09
David e il rigore della discordia: i tifosi tutti contro di lui

01:51
Amorim cacciato dallo United: tanti allenatori vip senza lavoro

01:32
Milan, la dura legge del gol: al primo tiro segna

01:45
La Juventus con il Sassuolo per tornare a vincere

01:48
Il Napoli vola: ora il test San Siro con l'Inter

01:36
01:39
02:32
01:35
01:59
01:51
01:54
Sassuolo, Grosso: "Contro la Juve con coraggio e personalità"

02:12

Kean decisivo con l'assist di Solomon: l'israeliano cancella subito le polemiche

02:06
03:11
