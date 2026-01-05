Serie A, giudice sportivo: cinque giocatori salteranno il prossimo turno

© Getty Images
Il giudice sportivo ha emesso i provvedimenti relativi alla 18esima giornata di campionato. Sono cinque i giocatori squalificati per un turno e che quindi salteranno la giornata che si aprirà domani: Marusic (Lazio), Mazzocchi (Napoli), Noslin (Lazio), Hermoso (Roma), Mancini (Roma). Marusic e Mazzocchi dovranno pagare anche una multa da 5.000 euro per la rissa durante il match dell'Olimpico.
Squalificati anche due vice allenatori: Daniele Cavalletto (Fiorentina) e Gaetano Caridi (Pisa). Tra i dirigenti, invece, squalifiche per Simone Giacchetta (Cremonese) e Mattia Casella (Atalanta). Sempre per quanto riguarda la Dea, ammenda pecuniaria e diffida per Tony D'Amico "per avere, al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara al quale rivolgeva una critica gravemente irrispettosa".