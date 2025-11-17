Italia, pessimo biglietto da visita per i playoff: Gattuso ha poche certezze a cui appigliarsi

Il compito di Gattuso è arduo perché tempo e modo di preparare gli spareggi, in sostanza, non ce n'è: ci sarà solamente da scegliere i calciatori più in forma in quel momento della stagione sperando che tra di essi vi siano innanzitutto le colonne portanti del gruppo come i vari Bastoni, Barella, Kean e Retegui. A cui si sta unendo anche Pio Esposito. Dopodiché bisognerà confidare in qualcuno dei jolly che finora si è visto solo a tratti: se il ct vorrà puntare sul 4-2-4 servirà innanzitutto l'apporto di esterni offensivi come Orsolini e Zaccagni, ma allo stesso tempo sarà necessario avere garanzie dalla difesa, che non potrà essere quella traballante demolita nel secondo tempo di San Siro dalle incursioni norvegesi.