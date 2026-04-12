Italia, Gravina: "Della Nazionale non frega a nessuno. Io recluso dopo la Bosnia"

Fatto sta che, in seguito alla sconfitta di Zenica, sono arrivate le dimissioni: "Avevo detto che saremmo dovuti andare al Mondiale anche a nuoto e invece non ci siamo riusciti. Le dimissioni sono un ultimo atto d’amore verso il calcio. Avevo pensato di farmi da parte già prima dei playoff per i vincoli, i legami e gli impedimenti che frenano la crescita e lo sviluppo del movimento. Alla fine, ho deciso di rimanere e ho accettato questa via Crucis". Gravina, parlando al Corriere della Sera, ricorda i pesanti attacchi subiti dopo la Bosnia: "Vivo quasi da recluso tra casa e Federazione, l'Italia è un Paese in cui il pensiero si ritrae e lascia spazio agli istinti più bassi e animaleschi. Speravo uscissimo meglio dal post Covid e invece certi istinti sono peggiorati". Colpa anche delle parole usate sul dilettantismo: "Volevo sottolineare che il professionismo deve sottostare a regolamentazioni nazionali e internazionali. Di certo non era mia intenzione mettere in dubbio, né svilire, l’impegno e la professionalità degli atleti di altre discipline".