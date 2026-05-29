Perso Allegri, ora per l’Italia è corsa a due: Conte e Mancini, ex pronti a tornare in azzurro

Al momento sembra il favorito. Mancini ha lo svantaggio di quell'addio che ha lasciato tutti allibiti nel 2023, quando ha preferito i petroldollari della Nazionale dell'Arabia Saudita all'idea di difendere il titolo a Euro '24, finito poi tragicamente per l'Italia di Spalletti, e di riprovare quella che dal 2017 sembra un'impresa degna dell'allunaggio del 1969: portare l'Italia a un Mondiale. Si è detto pentito e non ha nemmeno bisogno di andare a Canossa per chiedere il perdono del futuro presidente federale, che sarà molto probabilmente Malagò. L'ex capo del Coni fa parte di quel mondo romano da circolo esclusivo in cui Mancini è entrato, per il lignaggio che lo contraddistingue, da quando ha messo piede nella Capitale. Probabile che le sue preferenze vadano nella direzione di chi ha contribuito al titolo europeo del 2021. La logica però vira dalla parte di Antonio. Per sapere chi la spunterà basta comunque attendere poco meno di un mese.