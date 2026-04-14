Abodi avvisa il calcio: "Più che i nomi contano le cose da fare. Gravina? Facile parlare di politica"

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, interviene sul processo elettorale della Figc, la cui presidenza sembra una sfida a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Il messaggio lanciato dal Luiss Sport Forum è chiaro: più che i nomi, serve lavorare sui fatti. Abodi è partito dal paradosso dell'era Gravina, dove un appoggio quasi totale non si è tradotto in una reale evoluzione del sistema: "Il 98,7% dei voti ricevuti da Gravina alle ultime elezioni è la dimostrazione che non è la quantità di consenso che determina le cose, ma la qualità della collaborazione tra le componenti".