Leoni e Calafiori prima di Palestra: la Serie A non è più al centro, quanti azzurri volati all'estero

Giovanni Leoni, inizialmente conteso dalle big italiane, non ha potuto rifiutare la corte milionaria e le ambizioni europee del Liverpool allora campione di Premier in carica. Solo un brutto infortunio ha rallentato la sua missione oltremanica, dopo i 30 milioni di euro più 5 di bonus incassati dal Parma per il suo trasferimento. Matteo Ruggeri ha invece scelto la Spagna per mettersi in mostra e inseguire anche la maglia azzurra, fino a diventare pupillo del Cholo Simeone (che lo ha acquistato a circa 20 milioni di euro) e fermare Yamal nei quarti di Champions League.