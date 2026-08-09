Lautaro torna e carica l'Inter: "Nono anno, stessa voglia"

Lautaro torna a disposizione dell'Inter dopo le vacanze post Mondiale e il messaggio social del numero 10 è un chiaro segnale della grande voglia di essere protagonista anche nella stagione alle porte: "Felice di essere tornato. Per il nono anno con la stessa voglia e la stessa ambizione di sempre. Forza Inter". L'argentino si unirà al resto della squadra in vista dell'ultima amichevole estiva contro il Real Betis prima dell'esordio stagionale in Serie A contro il Monza.