Inter rientrata in Italia: Stones debutta ad Appiano, riecco Lautaro e Thuram

Con la sfida contro la Juve, l'Inter ha chiuso la sua tournée in Australia e intorno alle 10 è atterrata a Malpensa. La squadra tornerà ad allenarsi mercoledì in vista dell'amichevole di Ferragosto contro il Betis a Bari, ultimo test prima dell'inizio del campionato. Chivu ritroverà ad Appiano i reduci dal Mondiale Lautaro, Thuram e il nuovo arrivato Stones. In mattinata i tre nerazzurri hanno svolto la prima seduta di allenamento della stagione in attesa di ricongiungersi con il resto del gruppo. Insieme a Lautaro, Thuram e Stones, si sono allenati ad Appiano Gentile anche Akanji e Sucic, che continuano il loro lavoro in preparazione ai primi impegni stagionali dei nerazzurri.