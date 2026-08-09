Dalla scherma al Coni: chi è Diana Bianchedi, nuovo capo delegazione della Nazionale

Nata a Milano il 4 novembre 1969, Bianchedi è una ex schermitrice italiana, specializzata nel fioretto. Comincia la propria carriera nel mondo della scherma a 6 anni, vincendo il primo titolo a 12. In carriera, Bianchedi vanta 10 medaglie ai Mondiali (5 ori, 1 argento, 4 bronzi) e 4 medaglie agli Europei (2 ori, 1 argento, 1 bronzo), ai quali va anche aggiunta la vittoria della Coppa del Mondo assoluta di fioretto nel 1993. Ma è alle Olimpiadi che sono legati i momenti chiave della sua carriera. Nel 1992, a Barcellona, Bianchedi ottenne la vittoria dell'oro in squadra con Giovanna Trillini, Francesca Bortolozzi, Margherita Zalaffi e Dorina Vaccaroni, in quella che fu la prima medaglia d'oro per una squadra femminile Italiana, successo replicato poi a Sydney nel 2000 con Giovanna Trillini e Valentina Vezzali. Più sfortunata, invece, la partecipazione ai Giochi Olimpici di Atlanta nel 1996, dove si piazzò al 9º posto nel fioretto ma fu costretta a ritirarsi per un grave infortunio al tendine d'Achille che la costrinse a un intervento chirurgico e a diversi mesi di stop dalle gare. Ritiratasi nel 2001, nel 2017 venne inserita nella Hall of Fame della Federazione internazionale della scherma. È sposata con il fiorettista Gianmarco Amore, da cui ha avuto due figli: Giulia e Federico.