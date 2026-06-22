Il City non molla Tonali, sogno doppio colpo con Anderson. La chiave potrebbe essere... Reijnders

Al momento, il Newcastle ha ricevuto una vera e propria offerta solo dal Tottenham, rifiutata, ma il City resta in corsa, per quanto gli Spurs siano nettamente avanti coi lavori. Il suo ingaggio non sarebbe alternativo a quello di Elliot Anderson del Nottingham Forest: il sogno è un doppio colpo da circa 200 milioni di sterline totali per lanciare un segnale fortissimo alle avversarie.