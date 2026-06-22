Il City non molla Tonali, sogno doppio colpo con Anderson. La chiave potrebbe essere... Reijnders

Il Manchester City non molla Sandro Tonali. La squadra che sarà allenata da Enzo Maresca imposta la rivoluzione a centrocampo e vede nell'italiano uno dei migliori interpreti della Premier League e non solo.
Al momento, il Newcastle ha ricevuto una vera e propria offerta solo dal Tottenham, rifiutata, ma il City resta in corsa, per quanto gli Spurs siano nettamente avanti coi lavori. Il suo ingaggio non sarebbe alternativo a quello di Elliot Anderson del Nottingham Forest: il sogno è un doppio colpo da circa 200 milioni di sterline totali per lanciare un segnale fortissimo alle avversarie.
Fondamentali, in questo senso, le cessioni. Il primo giocatore in uscita a centrocampo potrebbe essere Tijjani Reijnders. Il 27enne olandese, ex Milan, arrivò un anno fa voluto da Pep Guardiola, ma nell'ultima parte di stagione raramente è stato protagonista. Il Manchester City è pronto a cederlo per far spazio ad almeno uno dei centrocampisti messi nel mirino.