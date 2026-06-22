Il City non molla Tonali, sogno doppio colpo con Anderson. La chiave potrebbe essere... Reijnders

22 Giu 2026 - 23:24
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Il Manchester City non molla Sandro Tonali. La squadra che sarà allenata da Enzo Maresca imposta la rivoluzione a centrocampo e vede nell'italiano uno dei migliori interpreti della Premier League e non solo. 

Al momento, il Newcastle ha ricevuto una vera e propria offerta solo dal Tottenham, rifiutata, ma il City resta in corsa, per quanto gli Spurs siano nettamente avanti coi lavori. Il suo ingaggio non sarebbe alternativo a quello di Elliot Anderson del Nottingham Forest: il sogno è un doppio colpo da circa 200 milioni di sterline totali per lanciare un segnale fortissimo alle avversarie. 

Fondamentali, in questo senso, le cessioni. Il primo giocatore in uscita a centrocampo potrebbe essere Tijjani Reijnders. Il 27enne olandese, ex Milan, arrivò un anno fa voluto da Pep Guardiola, ma nell'ultima parte di stagione raramente è stato protagonista. Il Manchester City è pronto a cederlo per far spazio ad almeno uno dei centrocampisti messi nel mirino.

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