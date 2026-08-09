Frosinone: il club passa a un fondo Usa

La quarta promozione in A in 12 anni ha portato il presidente Stirpe alla determinazione di trovare investitori affidabili. Dal primo luglio la maggioranza del club (80 per cento) è andato alla piattaforma Usa Clara Vista. Per due anni Stirpe rimane in sella mentre in panchina resta Massimiliano Alvini. L'operazione complessiva è di 41,5 milioni di euro. "Con questa operazione Clara Vista, immettendo liquidità all'interno del Frosinone, arriva ad avere una percentuale di possesso dell'80%. Io avrò il 20%. Anche nella società che gestisce le infrastrutture avrà la maggioranza con il 51%".