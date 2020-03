Europei, Mancini: "Zaniolo ed esperienza: nel 2021 la Nazionale sarà più forte"

EURO 2021

L'Italia vive settimane di angoscia ed emergenza per il coronavirus, il calcio è fermo ma Roberto Mancini, pur con una doverosa premessa ("Ci abbiamo perso tutti, partiamo da questo"), cerca di vedere il bicchiere azzurro mezzo pieno in vista dell'Europeo 2021: "Importante il recupero di un giocatore come Zaniolo e l'anno di esperienza in più che faranno i tanti nostri giovani". Euro 2021, seconda chance per tutti i giocatori infortunati































Il rinvio di Euro 2020 di un anno consentirà a numerosi giocatori infortunati di poter sperare nella convocazione per il torneo del 2021. una specie di seconda chance per chi si era già rassegnato a saltare la massima rassegna continentale per nazionali.





































Il ct della Nazionale, parlando a La Gazzetta dello Sport, valuta diversi profili che potrebbero tornare utili in veste azzurra: "Locatelli è cresciuto in personalità e continuità, avrà una stagione ulteriore per confermarsi e proporsi. Masina lo conosciamo bene, Luca Pellegrini è già stato con noi. Emerson Palmieri? Sarebbe bello tornasse in Italia. Se Caputo si ripeterà, lo prenderò in considerazione".

C'è chi invece ha già la convocazione assicurata: "Belotti non si è mai perso, si è sempre fatto un mazzo così... pure troppo. Lui e Immobile sono le certezze del nostro attacco".