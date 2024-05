Euro '24, il terapeuta di Fagioli: "Lui come Paolo Rossi al Mondiale '82"

VERSO EURO 24

Paolo Jarre ha raccontato al Corriere della Sera il percorso riabilitativo del centrocampista azzurro: "Finita la pena, non la cura"

Nella partita col Bologna è tornato in campo dopo quasi un anno di squalifica per scommesse, poi è arrivata un po' a sorpresa la pre-convocazione di Spalletti per gli Europei in Germania di quest'estate: dopo molti mesi difficili la carriera di Nicolò Fagioli è ripartita e il centrocampista della Juve rivede la luce. Di come il giocatore classe 2001 stia affrontando il percorso riabilitativo dalla ludopatia ne ha parlato al Corriere della Sera il suo terapeuta, Paolo Jarre: "Ora è molto più sereno e rilassato, lo vedo da come si pone, da come sorride- Risollevarsi da ciò che ha vissuto comporta un enorme cambiamento".

Ha avuto la possibilità di esercitarsi in un aspetto fondamentale per i ragazzi della sua età - ha spiegato - cioè differire la gratificazione, saper aspettare. Una persona che gioca d'azzardo in pochi secondi passa dal pensiero fugace alla sua concretizzazione. Stare a lungo senza partite e raccontare la propria storia ha rappresentato invece un grande esercizio di pazienza. Sa bene che la Figc ha stabilito la durata della sua pena, non della cura - ha aggiunto - Il ritorno alle partite ci costringerà a qualche slalom in più, ma il fatto che ci siano è soltanto un bene".

Poi è arrivata la convocazione di Spalletti: "Da subito ho pensato al precedente di Paolo Rossi al Mondiale dell’82. Abbiamo cominciato a parlarne come una possibilità, non come un’ossessione. Spesso gli chiedevano quale fosse il suo obiettivo per il rientro e lui indicava il finale di campionato. Gli dicevo: “Ma chissà, magari si apre una finestrina anche per la Nazionale". Spalletti mi è sempre sembrato un educatore, oltre che un allenatore. Sa che con ragazzi molto giovani c’è anche una morale da perseguire".

