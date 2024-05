Italia, a Euro 2024 blocco Inter e zero milanisti: ma mancano ancora 4 tagli

NAZIONALE

© Getty Images A tre settimane dall'inizio di Euro 2024, Luciano Spalletti ha annunciato i preconvocati azzurri. Un elenco di trenta giocatori all'interno del quale il ct sceglierà i 26 che porterà poi in Germania. Nomi alla mano, dalla lista emerge chiaramente il blocco Inter della Nazionale con sei calciatori convocati: Acerbi, Bastoni, Darmian, Dimarco, Barella e Frattesi. Seguono Roma (Mancini, Cristante, Pellegrini ed El Shaarawy), Napoli (Meret, Di Lorenzo e Raspadori), Juve (Cambiaso, Fagioli e Chiesa) e Torino (Bellanova, Buongiorno e Ricci). Zero rappresentanti invece del Milan, cosa mai accaduta a un Mondiale o a un Europeo dal 1938 insieme alla mancanza di almeno un calciatore della seconda classificata della Serie A.

Ma vediamo nel dettaglio chi tra i trenta selezionati da Spalletti rischia di veder sfumare il sogno azzurro all'ultimo e di non andare a Euro 2024. Per quanto riguarda i portieri, l'escluso dovrebbe essere Provedel. Quanto ai difensori, l'impressione è che tutti potrebbero invece essere aggregati al gruppo azzurro. Discorso diverso per i centrocampisti, tra cui il ct alla fine potrebbe decidere di fare due tagli. Insieme a Fagioli, appena rientrato dopo la lunga squalifica, in mediana a rischiare di più al momento sembrano essere Ricci e Folorunsho. In attacco invece sono in tre i calciatori in bilico: Orsolini, Zaccagni ed El Shaarawi. Di questi solo due dovrebbero far parte della spedizione azzurra, con l'esterno del Bologna unico mancino e leggermente in vantaggio dopo il forfait di Zaniolo.

L'ELENCO DEI PRECONVOCATI PER EURO 2024

PORTIERI: Donnarumma (Psg), Vicario (Tottenham), Meret (Napoli), Provedel (Lazio).

DIFENSORI: Acerbi, Bastoni e Darmian (Inter), Scalvini (Atalanta), Buongiorno (Torino), Mancini (Roma), Calafiori (Bologna), Di Lorenzo (Napoli), Bellanova (Torino), Dimarco (Inter), Cambiaso (Juve).

CENTROCAMPISTI: Barella e Frattesi (Inter), Cristante e Pellegrini (Roma), Fagioli (Juve), Jorginho (Arsenal), Ricci (Torino), Folorunsho (Verona).

ATTACCANTI: Chiesa (Juve), Raspadori (Napoli), Retegui (Genoa), Scamacca (Atalanta), Orsolini (Bologna), Zaccagni (Lazio), El Shaarawy (Roma)