Marche, l'endorsement dell'ex ct Mancini: "Spero vinca Acquaroli"

"Nelle mie Marche tifo per Acquaroli: spero che rivinca". Lo ha detto l'ex ct della Nazionale Roberto Mancini in in colloquio su Il Foglio, a proposito delle prossime elezioni regionali nelle Marche. "Francesco Acquaroli ha fatto un gran lavoro nelle Marche, ha governato non bene ma benissimo", ha dichiarato il tecnico jesino. "Lo sostengo per tutto quello che ha fatto nella mia regione, e cioè tantissimo. Quindi lo scelgo sulla base del suo lavoro. E poi lo sostengo perché è una persona perbene, anzi perbenissimo. Io, al di là della politica, considero questo. E spero che resti lui", ha ribadito il Mancio.