Europei donne, ben 49 giocatrici arrivano da Serie A italiana

C'è tanta, tantissima Serie A Women al via del prossimo Europeo che scatterà oggi in Svizzera. Ben 49 tra le convocate delle 16 nazionali al via hanno infatti concluso la loro stagione nel massimo campionato italiano: considerando che ogni commissario tecnico ha potuto presentare una lista da 23 calciatrici, oltre due squadre di UEFA Women's EURO 2025 sono formate da giocatrici di Serie A. Un incremento record rispetto all'edizione del 2022, quando le giocatrici di Serie A presenti all'Europeo furono 36.