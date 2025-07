Euro 2025 donne, Axa lancia campagna 'Tu continua a calciare'

Con l'avvio, oggi, di Uefa Women's Euro 2025, di cui Axa è partner ufficiale, Axa Italia torna in comunicazione con la nuova campagna pubblicitaria globale, 'Tu continua a calciare'. La campagna, che è stata realizzata da Publicis Conseil, sarà on air sulle principali emittenti TV, connected TV, piattaforme on demand, web e social in due formati da 30'' e 20''. La strategia e la pianificazione sono a cura di Wavemaker Italy.