Liga svela calendario 2025/26, a fine ottobre primo 'Clasico'

La Liga spagnola ha svelato il calendario del campionato 2025-26 che prenderà il via nel weekend del 16-17 agosto per poi concludersi il 24 maggio 2026. I campioni in carica del Barcellona esordiranno in trasferta sul campo del Maiorca, come l'Atletico Madrid che giocherà in casa dell'Espanyol. Il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso inizierà il suo cammino al Santiago Bernabeu contro l'Osasuna. Per quanto riguarda gli scontri diretti tra le big, si giocherà al Wanda Metropolitano il primo derby di Madrid nel weekend del 28 settembre (7/a giornata). Il primo 'Clasico' fra Real Madrid e Barcellona è in programma al Bernabeu nel weekend del 26 ottobre (10/a giornata), mentre il ritorno si disputerà il 10 maggio (35/a giornata) e potrebbe essere decisivo per l'assegnazione del titolo. Questo il programma della prima giornata: Alaves-Levante, Athletic Bilbao-Siviglia, Celta Vigo-Getafe, Girona-Rayo Vallecano, Espanyol-Atletico Madrid, Maiorca-Barcellona, Elche-Real Betis, Real Madrid-Osasuna, Valencia-Real Sociedad, Villarreal-Real Oviedo.