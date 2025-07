Alle prime luci dell'alba l'Inter è rientrata a Milano reduce dall'eliminazione negli ottavi del Mondiale per Club contro la Fluminense. La delegazione nerazzurra è atterrata all'aeroporto di Malpensa senza i giocatori sudamericani, Marcus Thuram e Denzel Dumfries che trascorreranno le vacanze negli Usa. Il raduno per l'inizio della nuova stagione è previsto per il 23 luglio ad Appiano Gentile, a meno di un mese dal via del campionato.