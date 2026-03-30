Italia, Donnarumma: "Dobbiamo regalare ai tifosi una grande gioia"

"È una delle più importanti, bisogna saperla gestire, tenere le energie solamente per domani, è normale che il pensiero ci sia. Domani sarà importante, importantissima, una delle gare più importanti che farò. Il pensiero c'è, bisogna dare il 100% perché poi quando sei al massimo hai l'anima pulita. Saremo pronti, abbiamo lavorato bene, abbiamo la carica giusta per affrontare una sfida come domani. Dobbiamo pensare solo a noi, a quello che dobbiamo fare, senza sprecare energie su altre situazioni".