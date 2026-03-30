Italia, Donnarumma: "Dobbiamo regalare ai tifosi una grande gioia"
Il capitano azzurro alla vigilia della sfida alla Bosnia: "Siamo esseri umani, un po' di nervisismo è normale"
"Siamo esseri umani. È inutile sottolineare che la partita la sentiamo anche noi. Siamo pronti e carichi. Siamo un gruppo giovane, normale che sia un po' di nervosismo". Gigi Donnarumma carica la squadra in vista della partita di domani contro la Bosnia, finale playoff per il Mondiale: "Domani sarà una partita importante da approcciare subito bene. Non dobbiamo ripetere gli errori del primo tempo contro l'Irlanda", aggiunge il capitano azzurro, a Sky.
"La mia esperienza? Sono orgoglioso di quanto fatto con la Nazionale. Ci sono state gioie e dolori. Ho perso due Mondiali, noi solo sappiamo quanto ci è pesato non esserci. C'è voglia di portare l'Italia dove merita. Da quella brutta esperienza dobbiamo ripartire e regalare ai tifosi una grande gioia", conclude il portiere.
Le parole in conferenza
"Abbiamo diritto di mettere tutto in campo, domani sarà una partita difficile, bisogna affrontarla con la serenità giusta. Dovremo essere duri. Andranno a 100 all'ora e non dovremo essere da meno, hanno grandi campioni e ottime individualità. Abbiamo la tensione giusta, chi sarà qui dei nostri tifosi - e chi sarà a casa - saranno con noi spingendoci".
"È una delle più importanti, bisogna saperla gestire, tenere le energie solamente per domani, è normale che il pensiero ci sia. Domani sarà importante, importantissima, una delle gare più importanti che farò. Il pensiero c'è, bisogna dare il 100% perché poi quando sei al massimo hai l'anima pulita. Saremo pronti, abbiamo lavorato bene, abbiamo la carica giusta per affrontare una sfida come domani. Dobbiamo pensare solo a noi, a quello che dobbiamo fare, senza sprecare energie su altre situazioni".