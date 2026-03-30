verso bosnia-italia

Italia, Donnarumma: "Dobbiamo regalare ai tifosi una grande gioia"

Il capitano azzurro alla vigilia della sfida alla Bosnia: "Siamo esseri umani, un po' di nervisismo è normale"

30 Mar 2026 - 19:53
videovideo

"Siamo esseri umani. È inutile sottolineare che la partita la sentiamo anche noi. Siamo pronti e carichi. Siamo un gruppo giovane, normale che sia un po' di nervosismo". Gigi Donnarumma carica la squadra in vista della partita di domani contro la Bosnia, finale playoff per il Mondiale: "Domani sarà una partita importante da approcciare subito bene. Non dobbiamo ripetere gli errori del primo tempo contro l'Irlanda", aggiunge il capitano azzurro, a Sky.

"La mia esperienza? Sono orgoglioso di quanto fatto con la Nazionale. Ci sono state gioie e dolori. Ho perso due Mondiali, noi solo sappiamo quanto ci è pesato non esserci. C'è voglia di portare l'Italia dove merita. Da quella brutta esperienza dobbiamo ripartire e regalare ai tifosi una grande gioia", conclude il portiere.

Le parole in conferenza

 "Abbiamo diritto di mettere tutto in campo, domani sarà una partita difficile, bisogna affrontarla con la serenità giusta. Dovremo essere duri. Andranno a 100 all'ora e non dovremo essere da meno, hanno grandi campioni e ottime individualità. Abbiamo la tensione giusta, chi sarà qui dei nostri tifosi - e chi sarà a casa - saranno con noi spingendoci". 

"È una delle più importanti, bisogna saperla gestire, tenere le energie solamente per domani, è normale che il pensiero ci sia. Domani sarà importante, importantissima, una delle gare più importanti che farò. Il pensiero c'è, bisogna dare il 100% perché poi quando sei al massimo hai l'anima pulita. Saremo pronti, abbiamo lavorato bene, abbiamo la carica giusta per affrontare una sfida come domani. Dobbiamo pensare solo a noi, a quello che dobbiamo fare, senza sprecare energie su altre situazioni". 

Leggi anche

Gattuso in Grecia, Politano in B, Retegui sul campo... da hockey: gli Azzurri 12 anni fa

donnarumma
nazionale
bosnia
italia
mondiali

Ultimi video

01:46
Inter, buone nuove

Inter, hai visto Thuram? In gol con la Francia

01:07
DICH GATTUSO PRE BOSNIA SU CAMPO PER SITO 30/3 DICH

Gattuso: "Il campo? Non voglio nessun alibi, sono discorsi per deboli"

00:43
DICH GATTUSO PRE BOSNIA SU SPIRITO PER SITO 30/3 DICH

Gattuso e il sogno Mondiale: "La cosa che conta di più, per me, è il giusto spirito"

01:03
DICH DONNARUMMA SU RESPONSABILITA' PER SITO 30/3 DICH

Donnarumma e la Bosnia: "Qui serve un'Italia di duri, noi siamo pronti"

00:30
DICH GATTUSO SU RESPONSABILITA' PER SITO 30/3 DICH

Gattuso carica l'attesa: "Ci giochiamo tanto, serve una grandissima Italia"

02:47
SRV RULLO INTER-ROMA DA LEGGENDE (ZANETTI-TOTTI) 30/3 PER SITO SRV

Verso Inter-Roma: Zanetti e Totti, Pasqua da leggende

01:34
SRV RULLO NAPOLI CASO LUKAKU AGGIORNAMENTI 30/3 SRV OK

Napoli, Lukaku resta in Belgio: "Non volto le spalle"

01:51
SRV RULLO MILAN PULISIC DOVE SEI? 30/3 (MUSICATO) OK

Pulisic, dove sei? I numeri che spaventano il Milan

01:43
SRV RULLO JUVENTUS VLAHOVIC TRA RINNOVO E ADDIO 30/03 SRV

Vlahovic, sguardo al futuro: tra rinnovo e ipotesi di addio

01:24
L'Udinese di Karlstrom

L'Udinese di Karlstrom

01:46
I gioielli del Como

I gioielli del Como

01:37
Kessié pronto a tornare

Kessié pronto a tornare

01:46
Già decisivo all'andata

Juve, Vlahovic punta il Genoa

01:38
Un altro David col Canada

Con il Canada è tutto un altro David

01:34
Conte e i portieri

Conte e i portieri: un'insolita alternanza

01:46
Inter, buone nuove

Inter, hai visto Thuram? In gol con la Francia

I più visti di Nazionale

DICH DIMARCO SCUSE DICH

Dimarco e l'esultanza: "Poco rispettoso essere ripreso"

DICH POLITANO VIVO AZZURRO DICH

Italia, Politano: "Con la Bosnia partire forte. Siamo un grande gruppo"

La Bosnia irritata per l'esultanza azzurra: "Italiani arroganti". La Figc spiega il gesto

Sergej Barbarez

Barbarez: "Parcheggeremo l'autobus in ogni caso. Non ci interessa cosa pensa l'Italia"

Dimarco: "L'esultanza per la Bosnia? Reazione istintiva, non ho mancato di rispetto. Poco rispettoso riprenderci"

Pjanic avvisa gli azzurri: "L'esultanza all'eliminazione del Galles? Li aspettiamo a Zenica, sarà una bolgia"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:54
Genoa, Norton-Cuffy salta la sfida alla Juventus
19:34
Zaccagni in miglioramento, capitano Lazio punta semifinale di Coppa Italia
19:19
"L'Italia avrà un avversario in più": Djokovic a Zenica per Bosnia-Italia fa impazzire i tifosi
18:06
Respinto il reclamo del Trapani, confermato il -5 in classifica
17:17
Italia, Montezemolo: "Non andare al Mondiale sarebbe grande delusione"