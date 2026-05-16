D'Aversa avverte il Cagliari: "Il Torino non ha tirato i remi in barca"

16 Mag 2026 - 13:35

"Non abbiamo tirato i remi in barca, a Cagliari vogliamo far bene perché è l'ultima trasferta e perché vogliamo riscattare la prestazione sottotono di Udine: affronteremo non solo una squadra ma una regione intera, dovremo fare al meglio sotto ogni aspetto": così il tecnico del Torino, Roberto D'Aversa, presenta la gara all'Unipol Domus. "Non dobbiamo farci distrarre dalla festa per i 50 anni dello scudetto o dal derby della prossima settimana, pensiamo soltanto alla partita di Cagliari - continua in conferenza stampa - anche perché loro hanno ancora da raggiungere l'obiettivo". Il Cholito Simeone affronterà i sardi da ex: "Si merita tutto quello che sta ottenendo perché non si risparmia mai, pensavo di vederlo nella 55 giocatori della nazionale argentina e invece non c'era - dice D'Aversa sull'attaccante - ma è uno dei più bravi che ho allenato. Con chi gioca a Cagliari? Direi che Zapata ha più possibilità".

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