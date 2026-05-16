Fifa, oggi l'incontro con l'Iran in vista del Mondiale: cosa succede

16 Mag 2026 - 12:23
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Il segretario generale della Fifa Mattias Grafström incontrerà oggi a Istanbul i dirigenti del calcio iraniano e offrirà loro "rassicurazioni" in merito alla partecipazione dell'Iran ai Mondiali. Lo scrive Al-Jazeera, citando Reuters. Salvo colpi di scena quindi, l'Iran parteciperà regolarmente all'attesa manifestazione in Usa, Canada e Messico: nei giorni scorsi, a Teheran, il popolo aveva salutato la squadra in piazza. Sfumano quasi definitivamente le possibilità del ripescaggio dell'Italia.

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