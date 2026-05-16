Abodi: "Bene l'accordo sul derby, ma non si doveva arrivare a questo punto"

16 Mag 2026 - 12:40

"Bene che si sia trovato un accordo, ma nella misura in cui non saremmo dovuti mai arrivare a questo punto. Queste cose sono facilmente prevedibili, ancora una volta dobbiamo dire, come in altre circostanze, che speriamo si sia fatto tesoro di questa pagina non propriamente luminosa". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine di "Sport in famiglia" al Parco Centrale del lago dell'Eur, a Roma, torna sul derby di Roma spostato alle 12 di domenica 17 maggio. "Gli appuntamenti che si incrociano sono comunque un elemento di preoccupazione. E in più c'è il tema del rispetto alla città, ai cittadini, a coloro che vanno a vedere lo spettacolo e anche a quelli che decidono di non andare a vederlo. Ormai è successo, ritengo che questo accordo sarebbe stato opportuno farlo prima, evitando di andare davanti al Tar a farsi dire di mettersi d'accordo. Era una cosa che sarebbe dovuta succedere con la ragionevolezza che non sempre ha il sopravvento", conclude.

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