Caos calendari, la Serie A corre ai ripari: nasce l'algoritmo-tennis

Dopo il caos scaturito dalla sovrapposizione del derby di Roma con la finale dell'Atp di tennis di Roma, la Lega Serie A corre ai ripari. Quest'ultima infatti, scrive La Stampa, ha deciso di inserire una preclusione specifica nel computer che elaborerà il calendario della stagione 2026/2027 per far sì che i derby di Torino e Roma non si incrocino con il torneo di Roma e le Atp Finals in programma a Torino.