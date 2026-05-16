Caos calendari, la Serie A corre ai ripari: nasce l'algoritmo-tennis

16 Mag 2026 - 13:32
Ezio Maria Simonelli © IPA

Ezio Maria Simonelli © IPA

Dopo il caos scaturito dalla sovrapposizione del derby di Roma con la finale dell'Atp di tennis di Roma, la Lega Serie A corre ai ripari. Quest'ultima infatti, scrive La Stampa, ha deciso di inserire una preclusione specifica nel computer che elaborerà il calendario della stagione 2026/2027 per far sì che i derby di Torino e Roma non si incrocino con il torneo di Roma e le Atp Finals in programma a Torino.   

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