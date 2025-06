Dal caso Juan Jesus a "Lo sa quanti anni ha?": sfuma il rientro azzurro di Acerbi

"È chiaro che con uno come Acerbi avevo parlato prima, poi ci sono stati messaggi e telefonate" ha detto oggi il ct, sottolineando come la pre-convocazione non fosse una scelta dell'ultima ora e che il giocatore fosse dunque stato informato. Eppure Acerbi ha poi declinato la chiamata: troppa delusione dopo la pesante sconfitta contro il Psg? O magari ha realizzato di non poter gestire sia gli appuntamenti delle Qualificazioni Mondiali 2026 sia il Mondiale per Club da giocare in maglia nerazzurra. Qualunque sia la motivazione, questa volta, a 37 anni, la sua avventura in Nazionale sembra davvero finita.