Italia, Buongiorno lascia il ritiro: Spalletti convoca Ranieri

Alessandro Buongiorno lascia il ritiro dell'Italia . Convocato dal Ct Luciano Spalletti per le sfide con Norvegia e Moldavia, valide per le qualificazioni al Mondiale del 2026, il centrale del Napoli ha dovuto alzare bandiera bianca e lasciare il ritiro di Coverciano a causa delle proprie condizioni fisiche ancora non ottimali. Al suo posto, Spalletti ha deciso di convocare Luca Ranieri , capitano della Fiorentina alla prima chiamata in Nazionale maggiore che si aggregherà al gruppo già in mattinata.