Ancelotti primo giorno da ct Brasile, allenamento con 8 assenti

Primo giorno di lavoro, a ranghi incompleti, per il nuovo ct del Brasile Carlo Ancelotti. L'ormai ex tecnico del Real Madrid ha diretto il primo allenamento della Seleçao in vista della partita di giovedì contro l'Ecuador, valida per le qualificazioni mondiali. Alla seduta, aperta alla stampa per il primo quarto d'ora e che si è svolta sul campo del centro tecnico del Corinthians, il Joaquim Grava, hanno preso parte 17 dei 25 convocati del nuovo ct. Erano infatti assenti i tre impegnati nella finale di Champions League di sabato scorso, Marquinhos e Beraldo del Psg e Carlos Augusto dell'Inter, che si uniranno al gruppo in serata ora brasiliana, e i cinque calciatori scesi in campo ieri nei rispettivi incontri del 'Brasilerao', ovvero Estevao, 'gioiello' del Palmeiras, e Leo Ortiz, Danilo, Alex Sandro e Gerson del Flamengo, che hanno svolto lavoro defatigante. Il Brasile di Ancelotti tornerà ad allenarsi domani, intanto il neo ct pensa a come sostituire Raphinha che salterà la sfida con l'Ecuador in quanto è squalificato.