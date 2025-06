La Salernitana: "Nessuna trattativa, club non in vendita"

La Salernitana smentisce presunte trattative per la cessione del club. In particolare la società granata ha smentito "seccamente" una presunta 'manifestazione formale di interesse all'acquisizione totale o parziale delle partecipazioni societarie' della società granata da parte della Di Stefano Legacy Trust LLC". La società campana, inoltre, ha ribadito "perentoriamente che il club non è in vendita". "Alcune persone millantano cose inverosimili, pur di collegare il proprio nome alla Salernitana e guadagnare qualche secondo di gloria", il commento del proprietario del club, Danilo Iervolino, e dell'amministratore delegato, Maurizio Milan. "Non conosciamo questi soggetti, né vogliamo avere questo piacere. La Salernitana si gira dall'altra parte e procede spedita nelle proprie attività, con la massima concentrazione ed unione su tutti i fronti, compresi campo e futuro".