Acerbi escluso dal ritiro della Nazionale dopo il caso Juan Jesus

LA DECISIONE

Il difensore dell'Inter ha spiegato la propria versione al commissario tecnico Luciano Spalletti e ai compagni venendo però sostituito dal collega della Roma

Il presunto insulto razzista rivolto a Juan Jesus è costato il posto in Nazionale a Francesco Acerbi. Il difensore dell'Inter ha raggiunto in mattinata il ritiro della squadra azzurra in corso a Roma e ha raccontato al commissario tecnico Luciano Spalletti e ai compagni di squadra la propria versione dei fatti come previsto dalla policy interna del Club Italia. Per quanto il giocatore nerazzurro abbia sottolineato come non vi sia stato "alcun intento diffamatorio, denigratorio o razzista", Spalletti ha deciso di escludere Acerbi dalla lista dei convocati per le amichevoli negli Stati Uniti venendo chiamato il giocatore della Roma Gianluca Mancini.

Una decisione presa, come riportato dalla Federcalcio, "in attesa che venga ricostruito quanto avvenuto nel rispetto dell’autonomia della giustizia sportiva" e soprattutto al fine di "garantire la necessaria serenità alla Nazionale e allo stesso calciatore" che ora tornerà a lavorare con l'Inter.

Da quello che emerge, Spalletti gli ha spiegato che non mette in dubbio che Acerbi non sia razzista ma visto che da quando è ct ha sempre parlato di valori, di onorare la maglia, di comportamenti e di esempio non poteva non prendere provvedimenti nonostante le scuse.

Nel frattempo la Nazionale sosterrà nel pomeriggio alle 16 la prima seduta di allenamento al CPO Giulio Onesti all’Acqua Acetosa, mentre domani partirà per gli Stati Uniti.

