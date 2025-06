Salernitana, definite le date del ritiro estivo

L'incertezza sul campionato che disputerà e sulle date dei play-out di serie B non hanno intaccato la programmazione della Salernitana. La società campana ha comunicato di aver definito date e location del ritiro precampionato per la stagione 2025/26. La squadra lavorerà a Cascia dal 14 al 30 luglio 2025 per preparare il prossimo torneo. Il gruppo alloggerà presso il Grand Hotel Elite ed avrà a disposizione i due campi da gioco in erba naturale della vicina Country House Elite. Entrambe le strutture sono gestite dalla Di Curzio Incoming. La Salernitana tornerà nel centro umbro a distanza di quattro anni dall'ultima volta. Nel 2021 la squadra granata mosse proprio a Cascia i primi passi della stagione conclusa con la storica prima salvezza in Serie A. La Salernitana ha trascorso il precampionato estivo nella città di Santa Rita in altre tre occasioni precedenti: nel 2015, nel 1988 e nel 1986.