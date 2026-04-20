Bonucci ha il nome giusto per l'Italia: "Il ct? Sceglierei Guardiola"

Bonucci ha detto che le parole di Gullit, che ha lodato lui e Chiellini, affermando che l'Italia ha vinto quando aveva una difesa solida, "lo emozionano". "Detto da una grande icona fanno sempre molto piacere, ma credo che al di là delle capacità nostre a livello di qualità tecnica, l'importante oggi, dopo questo fallimento del campionato mondiale, sia ricostruire dalle basi il calcio italiano, è vero che noi italiani siamo sempre partiti dalla difesa per costruire grandi squadre ma sono altrettanto convinto che abbiamo dei grandi talenti nel calcio e bisogna avere il coraggio di farli esprimere", ha rimarcato.