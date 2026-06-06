Mondiali 2026: la nazionale dell'Iran è partita per il Messico

06 Giu 2026 - 18:24
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La nazionale iraniana di calcio è partita per il Messico dopo un ritiro di 15 giorni ad Antalya, in Turchia. Lo ha annunciato la televisione di stato iraniana, a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali in Nord America. I giocatori dovrebbero arrivare a Tijuana, che sarà la sede del ritiro per tutta la durata del torneo, dopo aver ottenuto i visti per gli Stati Uniti, dove è previsto che giochino la loro prima partita il 15 giugno, contro la Nuova Zelanda al SoFi Stadium di Inglewood, Los Angeles. Secondo fonti iraniane, le autorità statunitensi non avrebbero concesso il visto di ingresso nel Paese ad alcuni membri dello staff della nazionale.

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