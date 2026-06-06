Italia, Baldini: "Prossimo ct capisca che giovani sono risorsa e non problema"

06 Giu 2026 - 21:44
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Mi aspetto di vedere le stesse cose viste contro il Lussemburgo, anche se la Grecia è un avversario più bravo. I ragazzi devono rimanere tranquilli, devono tirare fuori tutte le loro qualità tecniche". Così Silvio Baldini, ct ad interim della Nazionale, alla vigilia dell'amichevole contro la Grecia al Pankritio Stadium di Heraklion, sull'isola di Creta. "Questi sono dei ragazzi meravigliosi, scherzano nel tempo libero, ma poi quando c'è da allenarsi vanno a mille", ha aggiunto il Ct in conferenza stampa parlando dei suoi convocati, alcuni dei quali hanno le qualità per restare in Nazionale: "Uno è qua vicino a me - ha aggiunto indicando Bartesaghi - è un ragazzo che in un anno ha fatto una maturazione incredibile. Come lui ci sono altri ragazzi, ma la valutazione dipenderà da chi arriverà e dal suo modo di vedere il calcio. Chi arriva deve avere la prospettiva di capire che i giovani sono una risorsa e non un problema". A Baldini, che da ottobre riprenderà con l'Under 21 la corsa verso l'Europeo di categoria, resterà l'orgoglio di aver guidato la Nazionale per queste due gare: "Il più bel ricordo sarà quello di aver rappresentato il mio Paese, una nazionale che ha vinto quattro titoli Mondiali".

Ultimi video

02:15
Serie A, il calendario

Serie A, il calendario

00:07
DICH LUKAKU SU NAPOLI DICH

Lukaku: "Non parlo del Napoli, l'ho già fatto, sono in nazionale"

02:43

De Ketelaere tra Mondiale, Italia, Atalanta, Milan: "A Bergamo sono cresciuto, strano quel che succede alla Nazionale"

00:27
DICH DE KETELAERE su Milan DICH

De Ketelaere: "Al Milan forse non ero pronto, ma io guardo sempre a me stesso"

02:50
DICH BALDINI su allenamenti DICH

Baldini: "Ora i ragazzi si allenano poco, se solo si allenassero come la Brignone..."

02:34
DICH BALDINI PRE GRECIA DICH

Baldini elogia Bartesaghi: "Chi è pronto per la Nazionale? Uno ce l'ho accanto"

00:36
DICH BARTESAGHI PRE GRECIA DICH

Bartesaghi: "Conoscevo Gigio solo da calciatore... grandissima persona"

00:22
DICH DOUVIKAS PRE ITALIA DICH

Douvikas sfida l'Italia: "Sarebbe sicuramente un piacere per me segnare a Donnarumma"

01:24
DICH PERINETTI DA PARMA 6/6 DICH

Perinetti: "Trasformo il dolore per la perdita di Manuela in un libro che sia un messaggio per gli altri"

01:09
DICH SUWARSO DA PARMA 6/6 DICH

Suwarso: "Per Nico Paz aspettiamo il Real, giocheremo la Champions al Sinigaglia"

02:07
Pisilli e la nuova Italia

Pisilli e la nuova Italia

01:47
Svilar, niente mondiale

Svilar, niente mondiale

01:19
Milan e nazionale

Milan e nazionale

02:04
Un Milan in ritardo

Un Milan in ritardo

02:01
Marotta e la nuova Inter

Marotta e la nuova Inter

02:15
Serie A, il calendario

Serie A, il calendario

I più visti di Calcio

DICH ADL SU DE BRUYNE LUKAKU 4/6 DICH

AdL: "De Bruyne e Lukaku via? Qual è il problema? È pieno di calciatori il mondo”

DICH BALDINI POST LUSSEMBURGO DICH

Baldini: "Siamo stati tenaci, dimostrata la forza del gruppo"

MCH GASPERINI GIOCA A PADEL MCH

Gasperini come non lo avete mai visto... campione di Padel

DICH MAROTTA PARMA 5/6 DICH

Marotta: “Palestra è un giocatore che piace a tanti, anche all'Inter. Ma..."

Inter-Dumfires, addio

Inter-Dumfires, addio

Gasp chiama Totti

Gasp chiama Totti

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:05
Mondiali 2026, Portogallo: Leao espulso in amichevole contro il Cile
21:44
Italia, Baldini: "Prossimo ct capisca che giovani sono risorsa e non problema"
20:12
Italia, Bartesaghi: "Esordio in Nazionale grande emozione, Baldini trasmette serenità"
19:18
Dilettanti: Scafatese campione d'Italia, 6-0 al Vado in finale
18:24
Mondiali 2026: la nazionale dell'Iran è partita per il Messico