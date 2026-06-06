Italia, Baldini: "Prossimo ct capisca che giovani sono risorsa e non problema"

"Mi aspetto di vedere le stesse cose viste contro il Lussemburgo, anche se la Grecia è un avversario più bravo. I ragazzi devono rimanere tranquilli, devono tirare fuori tutte le loro qualità tecniche". Così Silvio Baldini, ct ad interim della Nazionale, alla vigilia dell'amichevole contro la Grecia al Pankritio Stadium di Heraklion, sull'isola di Creta. "Questi sono dei ragazzi meravigliosi, scherzano nel tempo libero, ma poi quando c'è da allenarsi vanno a mille", ha aggiunto il Ct in conferenza stampa parlando dei suoi convocati, alcuni dei quali hanno le qualità per restare in Nazionale: "Uno è qua vicino a me - ha aggiunto indicando Bartesaghi - è un ragazzo che in un anno ha fatto una maturazione incredibile. Come lui ci sono altri ragazzi, ma la valutazione dipenderà da chi arriverà e dal suo modo di vedere il calcio. Chi arriva deve avere la prospettiva di capire che i giovani sono una risorsa e non un problema". A Baldini, che da ottobre riprenderà con l'Under 21 la corsa verso l'Europeo di categoria, resterà l'orgoglio di aver guidato la Nazionale per queste due gare: "Il più bel ricordo sarà quello di aver rappresentato il mio Paese, una nazionale che ha vinto quattro titoli Mondiali".