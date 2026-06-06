Dilettanti: Scafatese campione d'Italia, 6-0 al Vado in finale

La Scafatese è Campione d'Italia Dilettanti. I gialloblu campani hanno stravinto la finale della Poule scudetto battendo per 6-0 i liguri del Vado allo stadio Bonolis di Teramo. Partita senza storia con la Scafatese in vantaggio già al 14' gazie a un gol di Esposito; raddoppio di Volpicelli al 39' e tris di Palmieri al 42'. Nel secondo tempo Sicurella al 51', ancora Palmieri al 73' e Acquadro all'84' hanno messo in sicurezza il risultato. È il primo tricolore per la Scafatese, a coronamento di una stagione esaltante per i gialloblu dopo la vittoria del girone G con sei giornate di anticipo.