Amichevoli, Lussemburgo-Italia 0-1: la rivoluzione comincia nel segno di Esposito

L'Italia riparte da uno dei pochissimi giocatori che aveva partecipato al disastro dei playoff per il Mondiale 2026: è Pio Esposito a decidere l'amichevole col Lussemburgo vinta 1-0. Il classe 2005 è anche l'unico a rendersi davvero pericoloso in un primo tempo dove i tanti volti nuovi partono inevitabilmente col freno a mano tirato. Nel 4-3-3 di Silvio Baldini ci sono Favasuli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi, ma anche Ndour, Lipani, Cherubini e Koleosho. L'attaccante dell'Inter è però il più pericoloso, bravo nelle sponde e vicino al gol di tacco, in una delle però pochissime azioni degne di nota del primo tempo. Diverso il discorso nella ripresa: l'ex Spezia segna subito di testa e al 49' è 1-0 per gli Azzurri, che poi vanno vicini al raddoppio.