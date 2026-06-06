Italia, Bartesaghi: "Esordio in Nazionale grande emozione, Baldini trasmette serenità"

"E' stata una emozione incredibile l'esordio per me e come per gli altri miei compagni, è stato un traguardo importante". Così il difensore della Nazionale e del Milan Stefano Bartesaghi intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita contro la Grecia. "Lo staff e il mister ci trasmettono serenità, ci dicono di entrare in campo con la testa libera e di divertirci. I risultati arriveranno da se", ha aggiunto. "Donnarumma? E' una persona d'oro e gli voglio bene", ha dichiarato ancora Bartesaghi che sulla maggior presenza dei giovani nel campionato di Serie A. "Sicuramente bisognerebbe darci più spazio, la pazienza è fondamentale poi sta a noi dimostrarlo sul campo", ha concluso.