Pagelle Italia: Pio Esposito fa tutto, Favasuli e Ndour brillano. Donnarumma fratello maggiore
Bene la coppia difensiva, interessanti le iniziative di Koleosho con Bartesaghi che gli dà sicurezza alle spalledi Enzo Palladini
ITALIA
Donnarumma 6,5 - Merita tutto l'apprezzamento per avere dato la disponibilità. Poteva essere in vacanza, invece eccolo a fare il fratello maggiore di tutti questi ragazzi, anche con impegno.
Favasuli 6,5 - Aveva impressionato per il dinamismo nella finale dei playoff di Serie B contro il Monza e la stessa impressione è quella che deriva da questo suo esordio in Nazionale.
Dal 21' st Fortini 6 - Soffre un po' le iniziative dei lussemburghesi dalla sua parte, però lotta come tutti gli altri.
Comuzzo 6 - Qualche incertezza iniziale, poi entra con entrambi i piedi nella partita e trova la sicurezza che ha sempre avuto nel suo club.
Dal 31' st Mane sv.
Chiarodia 6 - Centrale di personalità non sembra soffrire la responsabilità che gli viene assegnata, interviene con sicurezza fin dall'inizio.
Bartesaghi 6,5 - Uno di quelli che avranno sicuramente un futuro con la maglia azzurra. Dimostra la solita personalità che gli si conosce quando gioca con la maglia del Milan.
Dal 44' st Ahanor sv.
Pisilli 6 - Il meno concentrato inizialmente tra i semi-veterani, probabilmente risente della lunga lotta con la Roma per entrare in Champions. Però poi cresce col passare del tempo e va a colpire un palo allo scadere dell'ora di gioco.
Lipani 6 - Ha l'ordine di verticalizzare appena riceve il pallone. Lo fa qualche volta nel modo giusto e qualche volta sbagliando la misura del passaggio. Però l'unica buona occasione del primo tempo nasce da una sua iniziativa.
Dal 31' st Dagasso sv.
Ndour 6,5 - Andatura compassata, ma grande senso della posizione. Difficile vederlo esibirsi in un'accelerazione, però si fa sempre trovare al posto giusto.
Cherubini 5,5 - Il più emozionato dei giovani azzurri, probabilmente è questo il motivo per cui sbaglia qualche scelta di gioco. Migliora un po' con il passare del tempo.
Dal 21' st Fini 5,5 - Appena entrato si mangia un gol con il suo piede migliore, poi fa fatica a trovare le misure.
P. Esposito 7 - Lotta con la sua solita buona volontà, anche se i passaggi che gli arrivano non sono quelli a cui è abituato. Il primo azzurro a sfiorare il gol con un colpo di tacco. Poco dopo ancora con il tacco imbecca Pisilli che tira sull'esterno. Ma all'inizio del secondo tempo ecco la specialità della casa: colpo di testa e gol dell'1-0.
Dal 31' st Camarda sv.
Koleosho 6,5 - Qualche spunto interessante sulla sinistra, qualche sovrapposizione fatta bene. Ha trasportato in questa Nazionale A sui generis quello che di buono ha sempre fatto con l'Under 21.
Dal 44' st Inacio sv.
CT Silvio Baldini 6,5 - Ha dato un senso a una partita che, come direbbe Vasco Rossi, un senso non ce l'ha. Un po' poco per pensare all'inizio della rinascita, però qualcosina si è visto.
LUSSEMBURGO
Moris 6; Jans 6, Korac 5,5, Carlson 5, Pinto 6 (21' st Mahmutovic 6); V. Thill 6 (32' st S. Thill sv), Martins 5, Olesen 6 (41' st Gonçalves sv), Cruz 6 (41' st D. Duarte sv), Bohnert 6 (21' st Kadamani 5,5); Sinani 6,5 (41' st Curci sv). CT Strasser 6.