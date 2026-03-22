Bastoni, niente Fiorentina ma va a Coverciano: Gattuso lo aspetta, ci sarà anche Scamacca

Alessandro Bastoni e Gianluca Scamacca risponderanno presente alla convocazione di Gattuso in vista dei play-off Mondiali. Nonostante i problemi fisici dei due, l'ultimo quello dell'attaccante finito ko per una lesione all'adduttore, entrambi si presenteranno a Coverciano. Sarà poi lo staff della Nazionale a valutare il da farsi, con il difensore dell'Inter che non prenderà parte alla sfida in casa della Fiorentina in via precauzionale. Chiaro che la situazione dell'atalantino è più grave, ma la speranza è quella di riaverlo per la finalissima contro una tra Galles e Bosnia martedì 31. Sempre che gli Azzurri riescano a superare il prossimo giovedì l'Irlanda del Nord.