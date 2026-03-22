Bastoni, niente Fiorentina ma va a Coverciano: Gattuso lo aspetta, ci sarà anche Scamacca
Il ct valuterà le condizioni dei due: al momento non ci saranno sostituti
Alessandro Bastoni e Gianluca Scamacca risponderanno presente alla convocazione di Gattuso in vista dei play-off Mondiali. Nonostante i problemi fisici dei due, l'ultimo quello dell'attaccante finito ko per una lesione all'adduttore, entrambi si presenteranno a Coverciano. Sarà poi lo staff della Nazionale a valutare il da farsi, con il difensore dell'Inter che non prenderà parte alla sfida in casa della Fiorentina in via precauzionale. Chiaro che la situazione dell'atalantino è più grave, ma la speranza è quella di riaverlo per la finalissima contro una tra Galles e Bosnia martedì 31. Sempre che gli Azzurri riescano a superare il prossimo giovedì l'Irlanda del Nord.
A proposito: il Gewiss Stadium sarà quello delle grandi occasioni. L'impianto sarà pieno, con ben 23.500 spettatori. Gattuso, che nelle ultime settimane ha più volte seguito da vicino i vari calciatori in odore di chiamata, potrà effettuare delle vere prove tattiche solo nella giornata di martedì. Da capire anche la situazione di Sandro Tonali che oggi non prenderà parte al match tra Newcastle e Sunderland in Premier League. Nonostante le defezioni comunque, Gattuso non ha intenzione di chiamare eventuali sostituti: se ne riparlerà nei prossimi giorni.